更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會：產險業拒重複投保有理 但已核保就要賠
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎2/115

許玟琪闖進泰國羽賽會內 首戰又碰奧原希望

2022/5/17 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北17日電）上週落敗的一箭之仇，台灣羽球女將許玟琪明天就有機會討回來，今天她在泰國羽球公開賽會外賽以21比10、21比10擊敗埃及女將哈妮，晉級會內，首輪將再碰上日本名將奧原希望。

2022泰國羽球公開賽今天在曼谷點燃戰火，進行單打會外賽與雙打部分賽事，女單方面世界排名第2的戴資穎榮膺頭號種子，預計台灣時間明天上午10時30分首戰世界排名第38的丹麥女將雅可布森（Julie Dawall Jakobsen）。

4月才在亞洲羽球錦標賽止步8強，並打出行情的「交大學霸」許玟琪，上週也隨隊出征優霸盃羽球女子團體賽，8強賽擔任第3點的她，面對日本好手奧原希望鏖戰近1小時，並在首局先馳得點優勢下，連丟2局遭對手逆轉。

沒想到時隔不到一週，許玟琪馬上就有復仇機會，今天她在泰國公開賽會外賽只用20分鐘，就以21比10、21比10輕取埃及的哈妮（Doha Hany），摘下會內賽入場券，明天正式登場的女單會內賽首役，她就將碰上奧原希望。

至於男單方面，台灣一哥周天成明天首役將出戰世界排名第32的印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），雙方過去9次交手，周天成取得5勝對戰優勢，不過兩人最近一次碰頭已是近4年前的韓國公開賽。

此外世界排名第15的「羽球王子」王子維，首役則要碰上馬來西亞好手黃智勇。（編輯：張雅淨）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀