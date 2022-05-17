許玟琪闖進泰國羽賽會內 首戰又碰奧原希望

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（中央社記者龍柏安台北17日電）上週落敗的一箭之仇，台灣羽球女將許玟琪明天就有機會討回來，今天她在泰國羽球公開賽會外賽以21比10、21比10擊敗埃及女將哈妮，晉級會內，首輪將再碰上日本名將奧原希望。

2022泰國羽球公開賽今天在曼谷點燃戰火，進行單打會外賽與雙打部分賽事，女單方面世界排名第2的戴資穎榮膺頭號種子，預計台灣時間明天上午10時30分首戰世界排名第38的丹麥女將雅可布森（Julie Dawall Jakobsen）。

4月才在亞洲羽球錦標賽止步8強，並打出行情的「交大學霸」許玟琪，上週也隨隊出征優霸盃羽球女子團體賽，8強賽擔任第3點的她，面對日本好手奧原希望鏖戰近1小時，並在首局先馳得點優勢下，連丟2局遭對手逆轉。

沒想到時隔不到一週，許玟琪馬上就有復仇機會，今天她在泰國公開賽會外賽只用20分鐘，就以21比10、21比10輕取埃及的哈妮（Doha Hany），摘下會內賽入場券，明天正式登場的女單會內賽首役，她就將碰上奧原希望。

至於男單方面，台灣一哥周天成明天首役將出戰世界排名第32的印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），雙方過去9次交手，周天成取得5勝對戰優勢，不過兩人最近一次碰頭已是近4年前的韓國公開賽。

此外世界排名第15的「羽球王子」王子維，首役則要碰上馬來西亞好手黃智勇。（編輯：張雅淨）1110517