羅昂8局無四死球優質先發 獅隊斷猿7連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊因為傷兵、疫情戰力大受影響，但展現韌性，先發投手羅昂（前）17日投8局無四死球，優質先發助隊以3比1擊敗樂天桃猿隊，中止桃猿近期7連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職統一獅隊因為傷兵、疫情戰力大受影響，但展現韌性，今天靠著先發投手羅昂8局無四死球優質先發，加上李丞齡致勝安打，最終是以3比1擊敗樂天桃猿隊、中止桃猿近期7連勝。

中職統一獅隊今年上半季不太順，開季傷兵不斷，近期則受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，除了先前公布的一軍2名野手、5名投手確診外，今天總教練林岳平、牛棚教練羅錦龍也PCR確診。

獅隊老將陳鏞基、野手施冠宇，今天賽前也因快篩陽性無法出賽，戰力受到不少影響，首席教練高志綱從15日起暫代總教練一職。

獅隊今天在台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊前5局沒有拿下分數，獅隊6局靠著林祖傑敲出個人本季首安、林靖凱獲觸身球保送，邱智呈適時安打、獅隊攻占滿壘，再靠著代打胡金龍高飛犧牲打先馳得點。

桃猿隊7局上追分，靠著林承飛、張閔勛接連安打、犧牲觸擊、陳晨威適時安打送回追平分；獅隊8局兩人出局後，靠著林靖凱、邱智呈接連安打攻占得點圈，李丞齡適時安打、一棒送回2分，幫助球隊拿下勝利。

獅隊先發投手羅昂總計用115球投8局，被敲出11支安打，投出8次三振、無四死球，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅昂接受主場MVP訪問時，被問起今天被敲安打數偏多，可以守下來的原因，羅昂表示，桃猿隊的打擊真的很不錯，但今天關鍵時刻可以投出重要一球，隊友守備也很幫忙，8局李丞齡的安打很關鍵，「今天的勝利是屬於團隊的」。

羅昂也向球迷喊話，「你們的加油聲就是我的動力，可以在你們面前投出好表現是我的榮幸」，希望球迷多多進場為球隊加油、好好享受精彩的比賽。（編輯：屈享平）1110517