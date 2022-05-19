藍寅倫2支關鍵安打 桃猿奪對戰味全6連勝

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，樂天桃猿隊靠著藍寅倫在第3局、第8局敲出關鍵安打，包辦2分打點，以及後援投手群合力封鎖，終場以5比3擊敗味全龍隊，取得對戰6連勝。

味全在2局下靠著觸身球、四壞球攻占一、二壘，劉基鴻、魏全接連敲安打，攻下1分，接著投手發生暴投奉送1分；桃猿在3局上展開反攻，余德龍選到保送、馮健庭敲安打後，陳晨威點出內野安打，且因三壘手失誤攻下1分，藍寅倫再敲安打送回2分，逆轉比數。

味全在3局下靠著2次保送，以及劉基鴻敲出安打，形成3比3平手；不過8局上藍寅倫敲二壘安打後，靠著成晉犧牲觸擊上三壘，接著林泓育擊出滾地球造成游擊手失誤，攻下超前分；9局上余德龍、馮健庭都敲出安打，再得1分，最終桃猿以5比3奪勝，本季對戰味全6勝0敗。

桃猿先發投手林子崴僅投2局，被敲4支安打，出現5次四死球，失掉3分；不過接著蘇俊羽後援投3局，被敲2支安打無失分，送出3次三振；許峻暘投2局也送出3次三振，沒有失分；接著朱俊祥、豪勁各投1局，也都沒有掉分，最後勝投由許峻暘奪下，為生涯首勝。

桃猿近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，包括陳俊秀、林承飛與林立確診，馬傑森、郭永維及邱駿威今天快篩陽性，除了邱駿威之外都是內野手。球隊今天拉郭嚴文、林澤彬、馮健庭、余德龍、楊家勝等人到一軍支援，其中馮健庭、余德龍此戰都有安打演出。

味全的魏全今天先發打第9棒、擔任捕手，是他一軍生涯首度出賽，他透過2019年季中選秀加入職棒，當時為味全第32指名，也是最後一個指名選手。魏全之前在海軍陸戰隊當兵時右膝十字韌帶斷裂，去年9月在二軍復出，今年則是因為球隊疫情爆發上一軍支援，今天首安、首打點都出爐。

味全先發投手布里悍用102球投7局，被敲6支安打，投1次保送、3次三振，失3分僅1分責失，演出優質先發，不過無關勝敗，敗投由羅國華吞下。（編輯：唐聲揚）1110519