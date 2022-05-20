黃逸柔、陳界綸聯手 射箭世界盃複合弓射進金牌戰

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（中央社記者龍柏安台北20日電）由世錦賽金牌黃逸柔與男子好手陳界綸聯手的台灣複合弓混雙組合，今天在射箭世界盃光州站混雙8強，先扳倒強敵韓國再於154比153擊敗土耳其，闖進壓軸金牌戰。

2022世界盃射箭光州站，是今年4場世界盃當中的第2站，反曲弓在首站安塔利亞拿下男團金牌，女團也順利鍍銅，複合弓上一站女將陳怡瑄在個人對抗賽雖闖進4強，最後卻遺憾空手而回，這次在光州站混雙組合總算揚眉吐氣。

黃逸柔是2019年世界射箭錦標賽女團金牌成員，而陳界綸也曾在2019年拿坡里世界大學運動會混雙摘銀，強強聯手也沒漏氣，一路過關斬將直奔決賽。

台灣混雙搭檔名列第9種子，首輪輪空直接16強，先以157比156險勝義大利，8強則遭遇頭號種子韓國，黃逸柔與陳界綸非但沒有因碰上強敵而怯場，反倒維持最佳表現，以157比153擊敗對手闖進4強。

關關難過關關過的台灣組合，4強賽碰上第4種子的土耳其，黃逸柔與陳界綸愈戰愈勇，再以154比153撂倒對手，也成功挺進明天（21日）登場的決賽，將與愛沙尼亞對決爭金。

複合弓教練林哲瑋表示，這次隊員整體表現都很好，尤其在現場風勢忽大忽小、場風很亂前提下，還能保持這種表現並不容易。

林哲瑋說，目前陳界綸的排名，有機會入選年終賽，不過前提是最後兩站世界盃都要參賽，而複合弓男、女共8名隊員中，有3人是新成員，在經驗上稍嫌稚嫩，希望透過以賽代訓方式加速磨合、成長。（編輯：郭諭儒）1110520