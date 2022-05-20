T1例行賽封關 海神布銳克曼21助攻寫紀錄

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（中央社記者龍柏安台北20日電）T1聯盟龍頭高雄全家海神菲裔美籍後衛布銳克曼，今天繳出聯盟單場最多的21次助攻，率領球隊在例行賽最終戰以124比107大破台灣啤酒英熊，並以2連勝之姿封關。

台灣運彩xT1聯盟今天有2場比賽，這也是聯盟本季最後2戰，週日（22日）緊接登場3戰2勝制的季後挑戰賽，將由桃園雲豹主場出戰台灣啤酒英熊。

海神老早鎖定聯盟龍頭寶座，不過接下來聯盟裡爆發球員染疫，也導致比賽一度喊停，今天是球隊相隔18天後再次出賽，雖然全隊僅用8名球員出賽，不過在布銳克曼（Jason Brickman）穿針引線下，就有7人得分達到雙位數，靠著點點開花攻勢，順利用連勝替例行賽劃下句點。

賽前場均可送出9.9次助攻、暫居聯盟助攻王的布銳克曼，今天光在上半場就送出14次助攻，全場21次，再次改寫他在3月28日出戰台南台鋼獵鷹時所締造的19次聯盟單場最高助攻紀錄。

對於自己的好表現，布銳克曼沒有居功，他表示就是試著去找到擁有空檔的隊友，「當然也要歸功隊友有把握」。

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至於戰績排名第2的台中葳格太陽，今天則是靠著洋將塔克（Anthony Tucker）在延長賽最後31.9秒內獨拿7分，包括一記逆轉超前的三分球，率隊以127比125險勝主場作戰的桃園雲豹，太陽也成為繼海神後，聯盟第2支單季拿下20勝的球隊。

塔克今天攻下全場最高的44分，他在正規賽最後1分36秒內連續飆進3顆三分球，卻在最後13秒護球時動作太大，被吹了進攻犯規，不僅將球權奉送給對手，也葬送最後一擊機會，所幸他在延長賽將功折罪，助球隊拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1110520