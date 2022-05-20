吳哲源先發7局無失分MVP 兄弟2轟勝獅止敗

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中職中信兄弟隊投手吳哲源20日在台南球場登板先發，主投7局無失分，率隊以10比1擊敗統一獅隊拿勝，賽後也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊今天打擊回溫，許基宏開轟、高宇杰場內全壘打，加上先發投手吳哲源7局無失分優質先發，以10比1擊敗統一獅隊，中止近期3連敗，吳哲源拿下單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊從18日起在台南棒球場與統一獅隊打3連戰，兄弟18日比賽從5局開始就沒有再拿下分數，昨天比賽以0比7吞敗，賽前連續14局未能得分。

兄弟隊今天前4局也沒有拿下分數，5局抓準獅隊投手群、守備都有狀況，靠著保送、失誤、王威晨適時安打拿下1分，再靠著投手失誤再跑回1分，許基宏開轟、2分砲幫助球隊取得4比0領先，也中止連18局未得分。

兄弟6局再起攻勢，靠著四壞保送、失誤以及王威晨、林書逸、江坤宇接連安打，單局再添4分、拉開領先差距，7局靠著岳東華二壘打、李聖裕安打，送回團隊第9分，兄弟隊9局高宇杰跑出場內全壘打添分。

獅隊前8局僅敲出4支安打，9局靠著安打、接連2次失誤追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。今天兩隊都有失誤，獅隊單場出現5次失誤，兄弟則有2次失誤。

兄弟隊今天打線回溫，團隊敲出14支安打，許基宏個人本季第3轟出爐、貢獻2分打點，王威晨、江坤宇也都有單場3安好表現，林書逸睽違1年再於一軍敲出安打，貢獻2分打點。

兄弟隊投手吳哲源上一場先發也是對獅隊，投6.2局失2分，優質先發拿下勝投，今天對獅隊再投出好表現，先發用104球投7局，僅被敲出4支安打，投出2次三振、1次保送，沒有失分，拿下個人本季第2勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：唐聲揚）1110520