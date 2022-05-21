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守護者擊敗老虎 張育成復出首戰吞2K

2022/5/21 10:46（5/21 10:51 更新）
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張育成21日（台灣時間）先發3打數無安打，苦吞2次三振。（中央社檔案照片）
張育成21日（台灣時間）先發3打數無安打，苦吞2次三振。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）美國職棒克里夫蘭守護者今天在主場以6比1擊敗底特律老虎，旅外好手張育成在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後回到大聯盟後首次出賽，先發3打數無安打，苦吞2次三振。

張育成今年4月15日被守護者球團列入10天傷兵名單，4月底在小聯盟展開復健賽，5月14日脫離COVID-19傷兵名單，重返大聯盟。

張育成今天獲得先發機會，擔任第7棒，鎮守二壘，第2局、第5局面對老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal），都吞下三振。

張育成7局下再度上場打擊，則從中繼投手佛里（Jason Foley）擊出右外野飛球遭到接殺，此役3打數繳白卷，開季至今出賽4場，10打數吞下7次三振，本季首安還未開張。

守護者靠著6局下攻下4分奠定勝基，包括拉米雷斯（Jose Ramirez）三分砲，守護者隨後在第8局再追加2分，最終以6比1勝出。

守護者先發投手瑟瓦利（Aaron Civale）先發6.1局僅失1分非責失分，被敲3安，但送出3次三振，收下本季第2勝。（編輯：管中維）1110521

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