泰國公開賽摘金 陳其邁恭喜戴資穎：成功復仇

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）台灣羽球一姐戴資穎今天擊敗中國好手陳雨菲奪下泰國公開賽女單冠軍，高雄市長陳其邁在臉書發文稱讚戴資穎鍥而不捨的努力，歷經約1小時精彩對決，取得勝利，成功復仇。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，戴資穎昨天擊敗地主名將依瑟農（Ratchanok Intanon）挺進決賽，今天對上東京奧運金牌陳雨菲，一雪去年東京奧運金牌戰落敗之仇。

陳其邁下午在臉書發文表示，「今天泰國公開賽，重演東奧金牌戰。高雄女兒小戴對上中國女將陳雨菲，歷經約1小時精彩對決，取得勝利，成功復仇！」

陳其邁說，首局小戴以21比15拿下勝利，但第2局時，小戴在膠著中以17比21暫時落敗；關鍵第3局，小戴攻勢猛烈，最後21比12擊敗陳雨菲，拿下2022泰國公開賽冠軍，「鍥而不捨的努力、無可取『戴』的打拚。恭喜最棒的小戴！」

戴資穎和陳雨菲生涯交手19次，儘管戴資穎以15勝4敗占上風，但近4次碰頭吞下3敗，包括去年東京奧運女單金牌賽。今天比賽經過3局激戰，最後戴資穎以21比15、17比21、21比12勝出。（編輯：黃世雅）1110522