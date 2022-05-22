射箭世界盃邱意晴奪銅坦言緊張失誤 盼繼續為國爭光

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（中央社記者廖禹揚光州22日專電）台灣反曲弓小將邱意晴今天在射箭世界盃光州站女子個人對抗賽拿下銅牌。她坦言一開始對上韓國選手有些緊張，導致失誤，但會以這次經驗為基礎繼續磨練，相信在之後世界盃第3、4站能有更好表現。

2022年射箭世界盃光州站是今年4站世界盃的第2站，在昨天黃逸柔、陳界綸複合弓混雙摘金後，今天輪到台灣反曲弓小將郭紫穎和邱意晴在女子個人對抗賽4強賽分頭上陣，可惜兩人分別迎戰地主韓國選手，各以0比6、2比6落敗，均未能突圍，雙雙落入銅牌戰。

邱意晴接受中央社記者訪問時表示，今天第一場比賽中對上地主國韓國選手，心裡多少有些緊張，「第一場上去還沒抓到風向，是我的失誤」，但還是盡力做好該做的；在第2場比賽中對上自家人，心情反而比較輕鬆，想著「至少有一面銅牌」，比第一場比賽更能發揮實力。

邱意晴在銅牌賽中開局出現一支6分箭，讓郭紫穎以26比21搶下首局，積分以2比0領先，但找回狀態的邱意晴在之後22局急起直追，第3局以積分4比2超前，最終以6比2拿下銅牌。

邱意晴說，這次是她第一次參與成人組國際賽事，相信這次經驗對之後的比賽一定會很有幫助，期許自己在之後的射箭世界盃表現更好。

射箭世界盃光州站最後兩天的決賽場地與預賽不同，在光州女子大學舉行，反曲弓教練林政賢對中央社記者表示，2名選手今天上場時對場地不熟悉，導致射出的箭偏左，第2場比賽有了經驗，對上自家人時狀態都很不錯。

林政賢指出，這次代表隊選手都很年輕，今天因場地比較陌生而影響表現，「這也是為什麼要參加國際賽，可以讓選手熟悉不一樣的場地、適應各種天氣，加快他們的應變能力」，相信累積多一些實戰經驗後表現會更好。

反曲弓代表隊目前也在進行出戰射箭世界盃3、4站的程序，林政賢強調，「成績不是最重要的，重點是讓選手累積經驗，修正不好的地方，好的地方繼續維持」。

台灣反曲弓男團今年在射箭世界盃首站安塔利亞摘金，女團奪銅，第2站則有邱意晴拿下的銅牌；複合弓則在光州站拿下混雙金牌。（編輯：高照芬）1110522