射箭世界盃 黃逸柔陳界綸複合弓混雙摘金

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（中央社記者龍柏安台北21日電）由世錦賽女團金牌得主黃逸柔和男子好手陳界綸聯手的複合弓混雙組合，今天在射箭世界盃光州站複合弓金牌戰，以148比144擊敗愛沙尼亞，順利拿下金牌。

2022射箭世界盃光州站，是今年4場世界盃當中的第2站，反曲弓在首站安塔利亞拿下男團金牌，女團也順利鍍銅，複合弓上一站女將陳怡瑄在個人對抗賽雖闖進4強，最後卻遺憾空手而回，這次在光州站混雙組合順利摘金，也總算揚眉吐氣。

複合弓對抗賽採總分制，每回合每名射手共發射2箭，4回合射完後以總分較高的一方獲勝。

今天開局，前3支箭台灣分別射下兩個10分與1支9分，沒想到最後1箭陳界綸出現失誤，僅射出6分，所幸對手也碰上亂流，首局台灣隊僅以35比36處於微幅落後。

次局開始，台灣組合加溫，前3箭都是完美的10分，雖然最後一箭又有些意外只拿下8分，所幸前兩局射完，台灣已以73比71超前對手，並取得2分領先優勢。

第3局，對手愛沙尼亞找回狀態，兩人合計繳出38分的高分，所幸台灣隊仍維持好手感射下37分，3局結束台灣僅以110比109保有1分差距。

關鍵第4局，對手意外僅繳出35分，也給了台灣組合更多信心，兩人聯手飆出38分的高分，最終以148比144擊敗愛沙尼亞，拿下今年射箭世界盃台灣隊首面複合弓金牌。（編輯：管中維）1110521