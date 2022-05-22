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戴資穎泰國羽賽擊敗陳雨菲摘金 戴姐：穩定性發揮好

2022/5/22 20:04
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（中央社記者曾以寧高雄22日電）台灣羽球一姐戴資穎今天擊敗中國好手陳雨菲奪下泰國公開賽女單冠軍，姐姐戴靖潔分析，戴資穎今天穩定性發揮較好，有成功守下陳雨菲突擊球，並且轉為主動做出搶網。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，戴資穎昨天擊敗地主名將依瑟農（Ratchanok Intanon）挺進決賽，今天對上東京奧運金牌陳雨菲，一雪去年東京奧運金牌戰落敗之仇。

「戴姐」戴靖潔今天接受媒體聯訪，分析戴資穎致勝原因表示，小戴的穩定性在今天發揮得比較好，陳雨菲則維持以往打球作風，一直在拉吊突擊，但小戴今天都有把突擊球守下來，並且轉為主動，做出搶網等動作，都是今天可以致勝的原因。

媒體問及，給小戴今天的表現打幾分？戴靖潔笑稱，「這問我就不準了，我一定打滿分阿！」至於戴資穎回國之後會不會一起慶祝，戴靖潔說，不會特別慶祝，但是一定會一起吃飯。

戴資穎對陳雨菲復仇成功順利摘金，高雄市長陳其邁下午也在臉書發文表示，「今天泰國公開賽，重演東奧金牌戰。高雄女兒小戴對上中國女將陳雨菲，歷經約1小時精彩對決，取得勝利，成功復仇！」（編輯：黃世雅）1110522

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