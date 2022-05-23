世中運台灣代表團返台 累計33人確診

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣代表團在2022年諾曼第世中運，獲得24金、17銀、28銅，排名第5，締造隊史最佳成績，體育署表示，代表團今天返台，包含搭機前和抵台在機場採檢，共33人確診COVID-19。

體育署委託高中體總組團參加在法國諾曼第舉行的2022年世界中學生運動會，隨著賽事告一段落，根據體育署統計，台灣代表團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻考驗下，共奪得24金、17銀、28銅的佳績，排名第5，超越上屆的24金、15銀、26銅，創下台灣歷屆參賽最佳成績。

體育署發布新聞稿表示，代表團團員返台前在法國當地進行PCR採檢，其中20人為陽性，症狀為輕症或無症狀。

體育署表示，考量到主辦國防疫機制（採開放邊境管制作為，且賽事非採完善防疫泡泡模式，團員染疫風險較高）、代表團團員屬性（團員多數為青少年選手，確診後留在法國醫療照顧不易安排，家長擔憂程度較大）及原航班運輸規劃的合適條件（原航班採直飛、團進團出及包艙，可以做機上防疫規劃的合適安排）等原則。

綜上所述，為妥善照顧全體團員，體育署指出，上週就已研擬專案入境暨防疫應變計畫，並陳報中央流行疫情指揮中心同意全體團員（含確診者）得以同一班機隨團返國。

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體育署表示，依指揮中心核准專案防疫應變計畫，並在相關部會、駐法代表處協力合作，航空公司全力配合及高中體總落實執行下，做好艙位區隔、動線分流及其他各項防疫應變措施，安排全體團員，包含確診者在內共203人搭乘原訂班機，已於今天上午6時20分左右返抵桃園機場。

除了搭機前20人PCR採檢陽性外，體育署表示，代表團返台後依規定於機場採檢，新增13人為陽性，總計33名確診者；全部團員包括確診者及未確診者，已由體育署會同高中體總，在衛福部醫福會及疾管署協助下，分別安排團員於旅館型集中檢疫所及防疫旅館進行隔離檢疫，期間也會延續賽會期間的關懷機制，持續照顧團員。（編輯：張雅淨）1110523