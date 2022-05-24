台元怪物林蝶勇奪新人后與年度MVP WSBL首人

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女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織「怪物新人」林蝶今年賽季共囊括5座個人獎項，其中包括新人后與年度MVP兩項大獎，成為聯盟創設個人獎項以來，第一個囊括這兩項大獎的球員。中央社記者龍柏安攝 111年5月24日

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（中央社記者龍柏安台北24日電）WSBL台元紡織「怪物新人」林蝶，今年賽季共囊括5座個人獎項，其中包括新人后與年度MVP兩項大獎，成為聯盟創設個人獎項以來，第1個囊括這兩項大獎的球員。

WSBL女子超級籃球聯賽今天在體育署三樓大禮堂舉行年度頒獎典禮，雖然賽季因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，導致連兩季都以例行賽戰績為依據，以裁定方式劃下句點，由女籃霸主國泰人壽女籃連霸，不過頒獎典禮不縮水，依舊照常舉辦。

本季台元菜鳥中鋒林蝶，一口氣摘下聯盟得分后、籃板后、並入選年度第1隊，此外更拿下聯盟新人后與年度MVP等5座個人獎項，堪稱是最大贏家，問她拿了這麼多獎手會不會酸，她笑說：「是有點重。」

林蝶去年率領世新大學在UBA奪冠，頂著冠軍賽MVP光環進入WSBL，也被稱為「怪物新人」，對於這個稱號，她有些不好意思地說：「這樣說我壓力會很大。」

事實上，新人后是球隊教練邱啟益與林蝶賽季初就訂定的目標，她承認，在這5個獎項當中，能拿下新人后還是最有感的獎項，「畢竟這是教練和自己最開始就設定的目標。」

台元教頭邱啟益則連續兩季獲選年度最佳教練，他搞笑地說：「我連續兩年都沾球員的光，去年是林文佑，今年是林蝶，看看明年可不可以再打造出一個球星，繼續再沾光。」而台元共包辦7個獎項，力壓冠軍國泰的6座，也是收穫最豐的球隊。

國泰連續兩年靠裁定奪冠，教頭鄭慧芸有些無奈，她強調，疫情爆發誰都不願意，也期望下個賽季能順利打完。（編輯：屈享平）1110524