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T1海神多點開花擊敗英熊 季後賽首輪聽牌

2022/5/25 22:45
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（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣職籃T1聯盟例行賽龍頭高雄全家海神，今天全隊共7人得分達雙位數，靠著多點開花攻勢，終場以114比91擊敗台灣啤酒英熊，在3戰2勝制的季後賽首輪以1比0率先聽牌。

台灣運彩xT1聯盟今天在南台灣進行海神與台啤英熊的首場季後賽對決，由於率先開胡的球隊就等同取得聽牌優勢，因此兩隊都全力搶勝，場上火花不斷。

英熊開局就展現旺盛火力，首節挾團隊66.7%超高命中率單節猛轟35分，次節最多取得10分領先，沒想到易籃後團隊火力驟降，下半場兩節僅拿38分，尤其第3節遭海神打出33比19攻勢，也成了勝負的分水嶺。

海神今天多點開花，全隊共7人得分達到雙位數，其中立陶宛籍中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas）拿下全隊最高的24分、7籃板，菲裔美籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）也拿下19分、8助攻與3抄截。

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今天替補攻下16分的海神洋將亞歷山大（Xavier Alexander）表示，這場他們每一個人都打得很努力，現在只差1勝就能晉級，接下來將北上轉戰英熊主場，他也放話：「要在台北再拿1勝。」

英熊洋將士東（Diamond Stone）攻下全場最高的29分、6籃板，由於深陷犯規麻煩背著5犯的他，在決勝期攻防都有些綁手綁腳；本土王牌控衛蔣淯安此役出賽超過45分鐘，不過仍維持高效輸出，累計14投10中，攻下28分、5助攻。（編輯：張雅淨）1110525

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