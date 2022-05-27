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桃猿一軍隔離尚有15人 晚間花蓮猿獅戰延賽

2022/5/27 11:34
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（中央社記者謝靜雯、張祈台北27日電）樂天桃猿隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中職今天公告，桃猿隊今天雖有2名球員解隔，但一軍隔離人數尚有15人，晚間在花蓮棒球場與統一獅隊比賽確定延賽。

樂天桃猿隊近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例增加，昨天陸續公告野手余德龍、投手黃子鵬、王躍霖、許峻暘有身體不適症狀，快篩結果皆為陽性，按規定安排PCR檢測、通報聯盟。

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桃猿隊昨天原訂與中信兄弟在台東棒球場交手，因為桃猿一軍球員匡列人數符合超過14人的停賽標準，昨天比賽停賽。

桃猿隊表定今天起在花蓮棒球場與統一獅隊打3連戰，中職今天公告，截至昨天為止，桃猿隊匡列17名一軍球員，今天新增2名一軍球員解除隔離，但仍有2名解隔期滿球員快篩為陽性，一軍隔離球員人數尚有15人，符合領隊會議停賽標準，今晚比賽依防疫執行計畫延賽、比賽日程另行公布。（編輯：張芷瑄）1110527

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