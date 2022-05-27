更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/288

PLG夢想家打爆領航猿 鎖定聯盟第2

2022/5/27 20:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北27日電）面對兵源短缺的桃園領航猿，福爾摩沙台新夢想家手下不留情，全場最多領先41分，終場110比76擊敗對手，除確定鎖定PLG聯盟第2，也把領航猿推向末位。

P. LEAGUE+聯盟今天進行排名決定戰，福爾摩沙台新夢想家今天客場踢館成功後，戰績18勝也追平台北富邦勇士，不過兩隊本季6次交鋒，夢想家取得4勝對戰優勢，因此確定提前拿下聯盟第2。

隨著夢想家拿下關鍵勝場，本季PLG例行賽排名也全部底定，新竹街口攻城獅首度登上聯盟龍頭，台北富邦勇士名列第3，新北國王第4，再來則是新成軍的高雄鋼鐵人，領航猿則敬陪末座。

由於早早確定無緣季後賽，領航猿也提前讓洋將羅賓森（Devin Robinson）與貝索維奇（Nemanja Besovic）離隊，今天球隊登錄名單中雖有喬丹（Jordan Tolbert）的名字，不過他全場都沒登場，球隊以純本土陣容應戰。

領航猿在缺少洋將戰力的劣勢下，開賽就一路挨打，全場未曾領先，上半場打完就已落後18分，易籃後夢想家火力更旺，第3節就將領先優勢擴大至30分，最後也輕鬆收下勝利。

夢想家明天將在客場出戰新北國王，不過比賽輸贏都不影響排名，而夢想家季後賽首輪將碰上衛冕軍勇士。

夢想家射手吳永盛表示，勇士是支實力強勁的對手，不過他也強調，教練已有提醒他們，無論對手是誰，他們都要執行好球隊的作戰計畫，全力以赴。（編輯：唐聲揚）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀