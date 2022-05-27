PLG夢想家打爆領航猿 鎖定聯盟第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北27日電）面對兵源短缺的桃園領航猿，福爾摩沙台新夢想家手下不留情，全場最多領先41分，終場110比76擊敗對手，除確定鎖定PLG聯盟第2，也把領航猿推向末位。

P. LEAGUE+聯盟今天進行排名決定戰，福爾摩沙台新夢想家今天客場踢館成功後，戰績18勝也追平台北富邦勇士，不過兩隊本季6次交鋒，夢想家取得4勝對戰優勢，因此確定提前拿下聯盟第2。

隨著夢想家拿下關鍵勝場，本季PLG例行賽排名也全部底定，新竹街口攻城獅首度登上聯盟龍頭，台北富邦勇士名列第3，新北國王第4，再來則是新成軍的高雄鋼鐵人，領航猿則敬陪末座。

由於早早確定無緣季後賽，領航猿也提前讓洋將羅賓森（Devin Robinson）與貝索維奇（Nemanja Besovic）離隊，今天球隊登錄名單中雖有喬丹（Jordan Tolbert）的名字，不過他全場都沒登場，球隊以純本土陣容應戰。

領航猿在缺少洋將戰力的劣勢下，開賽就一路挨打，全場未曾領先，上半場打完就已落後18分，易籃後夢想家火力更旺，第3節就將領先優勢擴大至30分，最後也輕鬆收下勝利。

夢想家明天將在客場出戰新北國王，不過比賽輸贏都不影響排名，而夢想家季後賽首輪將碰上衛冕軍勇士。

夢想家射手吳永盛表示，勇士是支實力強勁的對手，不過他也強調，教練已有提醒他們，無論對手是誰，他們都要執行好球隊的作戰計畫，全力以赴。（編輯：唐聲揚）1110527