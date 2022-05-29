象魔力將爭議留在過去 後援好投率兄弟擊敗龍隊

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中華職棒中信兄弟隊洋投象魔力29日在台中洲際球場後援登板，投7.1局無失分，率隊以9比3拿下勝利、獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日

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（中央社記者謝靜雯台中29日電）中信兄弟隊洋投象魔力前一場對味全龍隊先發遭質疑使用「外部物質」，今天再碰頭後援登板7.1局無失分，率隊9比3拿下勝利、獲選MVP，他將爭議留在過去，專注幫助球隊拿勝。

中華職棒兄弟隊洋投象魔力前一場先發出賽與味全龍隊交手，因為帽子上有黑色的痕跡，龍隊總教練葉君璋提出質疑是否使用「外部物質」，經過主審檢視球之後認為沒有問題、比賽繼續，事後象魔力也主動出示帽子跟媒體解釋。

兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟派出本土投手吳哲源先發，吳哲源開賽就有狀況，1局被敲2支安打失掉1分，2局再掉2分，2局沒有投完、提前退場，由象魔力接手後援。

象魔力展現壓制力，總計用112球投7.1局，被敲出4支安打，投出3次四死球、飆出10次三振無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

象魔力表示，前一場遭質疑使用「外部物質」，但已經回應過了，「把那件事情放在過去，專注幫助球隊拿下勝利」，今天本季首場後援出賽，調整與先發不同，賽前有比較多的時間可以放鬆，也做好心理準備隨時都要登場。

兄弟總教練林威助表示，今天先發投手吳哲源開賽控球就有狀況，失投球偏多、都投在偏高的位置，也被對方掌握得很好，至於吳哲源會不會留在先發輪值都還不一定，接下來有2場與樂天桃猿隊的比賽延賽，先發投手的安排不到前幾天都沒有辦法確定。

兄弟今天2局下靠著周思齊三壘打、岳東華四壞保送，高宇杰適時安打先送回1分，江坤宇二壘打再拿1分，王威晨適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數。

兄弟7局攻勢再起，靠著單局4安、1保送，加上龍隊2次守備失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基，兄弟今天團隊敲出11支安打，先發9棒全員安打。

林威助表示，比賽前半段球隊處於落後，但大家都沒有放棄，想辦法上壘串連，這一點做得很好；兄弟拿下近期3連勝，賽後戰績18勝14敗1和，排名爬上第2名。（編輯：張雅淨）1110529