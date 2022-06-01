張育成新教頭帶過王建民 曾隨大聯盟明星隊訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職棒匹茲堡海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）20年前曾在小聯盟擔任總教練時，台灣投手王建民在他的陣中。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）台灣棒球好手張育成轉戰匹茲堡海盜隊，總教練謝爾頓（Derek Shelton）今天向中央社談張育成，並分享20年前曾指導另一名台灣好手王建民及後來曾訪問台灣的往事。

現年51歲的謝爾頓接掌海盜隊兵符第3年，他球員生涯短暫，從2000年開始在洋基隊小聯盟擔任總教練，過去15年都在大聯盟層級擔任教練。

2002年球季，謝爾頓執掌的1A隊伍史塔登島（Staten Island）洋基打出6成24的高勝率，當年在他麾下的王建民、卡諾（Robinson Cano）、納瓦洛（Dioner Navarro）後來都成為大聯盟球星。

當年在小聯盟指導王建民，20年後謝爾頓是大聯盟總教練，陣中加入新生代的台灣打擊好手張育成。

談到張育成的定位，謝爾頓表示，張育成是一名右打者，這是他的首要優勢。因為海盜打線左打者占多數，張育成加入之後正好可以平衡這個現象。

謝爾頓說，張育成內野四個位置都能守是另一優勢。他談到目前海盜隊形，球員大多能勝任兩個以上的守備位置，張育成加入之後更能夠彈性調度。

談到20年前與王建民的相處，謝爾頓說：「王建民是我最喜歡的球員之一，我們共事的時候，他還是一個很年輕的球員。」謝爾頓提到，海盜隊現任牛棚教練麥斯吉（Justin Meccage）也是王建民當年隊友。

謝爾頓分享2011年以教練團成員的身分，隨著大聯盟明星隊訪問台灣，又再度與王建民碰頭，留下非常美好的回憶。

謝爾頓說，張育成剛報到兩天，雙方談話過一次，很高興他加入海盜隊，期待之後更進一步認識他。（編輯：韋樞）1110601