富邦悍將戴培峰擺脫懷疑心態 打擊有起色

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（中央社記者黃巧雯新北1日電）「這麼久沒上會不會打不好」，富邦悍將捕手戴培峰從抱持著懷疑心態，到正面面對每次打擊機會，近期打擊狀況回溫，截至昨天為止，已連續4場敲安，今天則從第7棒改打第6棒。

戴培峰去年出賽50場，打擊率不到2成，僅1成62，今年攻守表現都有進步，今天出戰統一獅賽前，打擊率2成82，連續4場都有安打，且近2場有雙安的表現。

談到近期打擊手感不錯，戴培峰坦言沒有其他秘訣，「就一直練」；他透露，先前比較少固定上場，透過近期增加練習量，加上掌握投手失投球，因此打擊的感覺比去年好很多。

戴培峰去年打擊低迷，有機會上場時卻想著「這麼久沒上會不會打不好」；他表示，今年擺脫自我懷疑心態，把握每次上場打擊機會。

除了打擊進步，戴培峰表示，教練劉家豪加入球隊後指導他不少守備技巧，以擋球為例，從以往習慣用手套接球，改成用身體擋球，近期也收到成效。

不過，相較於追求打擊表現，戴培峰坦言，會想先顧好守備，「因為得分效率沒那麼好，更要幫助投手，把可以守的分數守下來」。（編輯：陳仁華）1110601