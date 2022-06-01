更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出
國際

俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
四川蘆山規模6.1地震已4死14傷 專家：2013年強震餘震
首頁 / 運動

富邦悍將戴培峰擺脫懷疑心態 打擊有起色

2022/6/1 20:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北1日電）「這麼久沒上會不會打不好」，富邦悍將捕手戴培峰從抱持著懷疑心態，到正面面對每次打擊機會，近期打擊狀況回溫，截至昨天為止，已連續4場敲安，今天則從第7棒改打第6棒。

戴培峰去年出賽50場，打擊率不到2成，僅1成62，今年攻守表現都有進步，今天出戰統一獅賽前，打擊率2成82，連續4場都有安打，且近2場有雙安的表現。

談到近期打擊手感不錯，戴培峰坦言沒有其他秘訣，「就一直練」；他透露，先前比較少固定上場，透過近期增加練習量，加上掌握投手失投球，因此打擊的感覺比去年好很多。

戴培峰去年打擊低迷，有機會上場時卻想著「這麼久沒上會不會打不好」；他表示，今年擺脫自我懷疑心態，把握每次上場打擊機會。

除了打擊進步，戴培峰表示，教練劉家豪加入球隊後指導他不少守備技巧，以擋球為例，從以往習慣用手套接球，改成用身體擋球，近期也收到成效。

不過，相較於追求打擊表現，戴培峰坦言，會想先顧好守備，「因為得分效率沒那麼好，更要幫助投手，把可以守的分數守下來」。（編輯：陳仁華）1110601

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族