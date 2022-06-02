穀保黃劼希攻守穩定 教頭：缺中線職棒隊可考慮

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）穀保家商今年預計有6名球員畢業將投入中職選秀，中線二壘手黃劼希守備範圍大且穩定，總教練周宗志評價擊球穩定度與江坤宇同期不相上下，有中線需求的職棒球隊可考慮。

穀保家商今年有6名球員畢業預計投入中職選秀，包括投手馮皓、林華偉、邱緯綸、劉家翔，以及捕手宋嘉翔、內野手黃劼希，因為年齡限制，僅剩邱緯綸、宋嘉翔、黃劼希能夠打U18世界盃選拔賽、玉山盃青棒賽。

邱緯綸具有左投優勢，高中持續進步，目前最快球速約146公里，均速約143公里，還有一顆很好的滑球，變速球也投得不錯。周宗志表示，不管速度、變化球的種類，都算現階段很有競爭力的左投。

被問起邱緯綸的選秀順位，以及是否能培養成先發投手，周宗志提到，今年中職多增加一支球隊，許多城市隊的球員們躍躍欲試，今年報名選秀人數預期會很多，很難預測選秀順位，邱緯綸如果可以定位先發當然最好，但進到球隊後，還是要看球團規劃，先發、中繼定位應該都可以。

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至於內野手黃劼希，周宗志表示，二壘、游擊都可以守，守備穩定性佳，二壘守備範圍大，球感也很不錯，雖然不算長打型的選手，但打擊穩定、擊球穩定度與中信兄弟游擊手江坤宇高中同期時不相上下。

中線守位是各球團選秀鎖定的焦點，周宗志也強力推薦，黃劼希有內野優勢，如果需要中線的球隊可以考慮，但因為是高中畢業生，還是要看球團能給多少時間養成。（編輯：管中維）1110602