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紀念高球賽潘政琮次輪抓6鳥 並列39順利晉級

2022/6/4 15:24
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（中央社記者龍柏安台北4日電）東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮，今天在PGA紀念高球賽次輪猛打6鳥，僅吞2個柏忌，兩回合繳出平標準的144桿，排名也從首輪的96名竄上並列39、順利晉級。

總獎金1200萬美元（約新台幣3.5億）的紀念高球賽，在美國俄亥俄州都柏林的墨費德村高球場（Muirfield Village Golf Club）舉行，來自澳洲的好手史密斯（Cameron Smith），兩回合打完以低於標準8桿的136桿，持續高居排頭。

潘政琮在首輪打下4鳥、3柏忌，不過他在第11洞遭遇亂流，標準5桿的長洞，他用了10桿才脫身，成績也被拖累，讓他以高於標準4桿的76桿繳卡，排名也落至並列96名。

不過韌性十足的潘政琮，今天重新出發，從後9洞出發的他，在昨天「爆桿」的第11洞順利捕鳥，讓他信心大漲，接下來又在第14至16洞「連三拉三」，連打3鳥。

雖然潘政琮在第17洞吞下本日首個柏忌，但他很快又再第18洞捕鳥止血，轉場後他火力暫歇，僅再添1鳥、1柏忌，讓他次輪以低於標準4桿的68桿完賽，兩輪打完以平標準的144桿，排名也一口氣跳升57名，來到並列39，也讓他順利跨越晉級門檻。

紀念高球賽前2回合打完，以高於標準2桿的146桿為晉級線，僅取70名球員晉級參加後兩天的決賽。（編輯：屈享平）1110604

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