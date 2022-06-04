揚科維奇首節傷退 PLG夢想家主場遭勇士逆轉

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（中央社記者龍柏安台北4日電）PLG戰績排名第2的福爾摩沙台新夢想家，今天賠了夫人又折兵，除洋將揚科維奇首節右膝受傷提前退場，又浪費22分領先優勢，遭台北富邦勇士以98比89逆轉。

P. LEAGUE+聯盟今天進行季後賽首輪對決，由福爾摩沙台新夢想家在主場台中迷你蛋，迎戰衛冕軍台北富邦勇士，上季MVP張宗憲今天攻下本季最高的31分，加上「野獸」林志傑在比賽結束前最後23.6秒內4罰俱中，成功幫助勇士在5戰3勝制的首輪系列賽率先開胡。

夢想家開局迅速進入狀況，早早取得雙位數領先優勢，沒想到首節最後3分59秒，洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）切入時和勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）身體對抗，右膝似乎拐了一下，最後被推倒在地的他，表情痛苦雙手抱膝，在工作人員攙扶下離場。

少了揚科維奇的夢想家，士氣不跌反升，他們在第2節27比18領先之際，拉出一波13比0攻勢，最多握有22分領先。

不過衛冕軍也不是省油的燈，接下來他們谷底反彈，打出15比5攻勢反擊，也讓上半場打完，僅以33比45落後。

易籃後勇士火力爆發，第3節就轟下31分，一鼓作氣逆轉戰局，加上決勝關頭林志傑4罰俱中穩住勝基，讓他們在季後賽首役順利開出紅盤。

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今天攻下31分的張宗憲，賽後被問到本季狀況起起伏伏，是如何在首場季後賽就找回手感，他強調，例行賽過去就過去了，現在是季後賽，「一切都重新開始。」

勇士除張宗憲外，洋將塞瑟夫也拿下20分、15籃板，主控林書緯15分、5助攻，林志傑則有14分、10籃板的雙十演出；夢想家方面則以主控林俊吉的22分最高，「台灣女婿」錢肯尼也有20分進帳。（編輯：張芷瑄）1110604