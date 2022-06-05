PGA紀念高球賽第3輪 潘政琮暫並列第61
2022/6/5 12:15
（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA紀念高球賽第3回合表現不理想，全場僅射下1鳥，苦吞5柏忌，揮出76桿，3回合累計以高於標準4桿的220桿，暫時並列第61。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）紀念高球賽在俄亥俄州都柏林墨費德村高球場（Muirfield Village Golf Club）舉行，總獎金1200萬美元（約新台幣3.56億元），今天展開第3回合競桿。
澳洲好手史密斯（Cameron Smith）帶著1桿領先出發，今天表現平平，進帳3鳥、3柏忌，以72桿繳卡，3輪合計208桿，暫時並列第2。
美國好手霍斯契爾（Billy Horschel）今天手感火熱，猛打7鳥，繳出65桿，3輪合計以低於標準13桿的203桿，排名衝上排頭，握有5桿領先優勢。
潘政琮首輪揮出76桿，次輪回穩，繳出6鳥、2柏忌，打出68桿，但今天狀況不佳，第1洞就吞下柏忌，隨後在第4洞捕鳥止血。
轉場後，潘政琮分別在第11、14洞領到柏忌，最後2洞都以柏忌收尾，單回合打出76桿，3輪合計220桿，排名從第39名，暫時跌至並列第61名。（編輯：張雅淨）1110605
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