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與江少慶神似親戚也曾認錯 林丞軒：類型不同

2022/6/5 17:16
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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職中信兄弟隊投手林丞軒3日完成一軍初登板，後援投1局無失分，神韻與富邦悍將隊投手江少慶相似也成為話題，林丞軒表示，高中時親戚有認錯過，但兩人類型不同，「江少慶滿帥的」。

中華職棒中信兄弟隊投手林丞軒3日完成一軍生涯初登板，後援1局無失分有好的開始，但與江少慶神似也成為話題，林丞軒和江少慶是國小、國中同學，林丞軒透露，兩家人有認識，高中的時候有被親戚認錯過，「親戚叫我阿慶，說以為我是江少慶」。

林丞軒笑說，棒球員好像都滿像的、都戴著帽子，今天賽前在新莊棒球場重量訓練室，也有體能教練對江少慶說，「丞軒你怎麼在這邊？」但林丞軒表示，「我覺得還好啦，江少慶滿帥的，我們類型不同」。

林丞軒完成生涯初登板，江少慶也有跟他說恭喜，林丞軒表示，初登板很興奮，3年來的辛苦過程湧現，這些年來很煎熬，無論是受傷、投不好、心態上和訓練上都有挫折，總總原因累積，今年成長很多，知道自己在做什麼，不像前幾年想法很多，「現在想法特別簡單，該做什麼就做什麼」。（編輯：張雅淨）1110605

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