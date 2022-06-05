PLG國王季後賽2連敗 楊敬敏自責沒把球隊帶領好

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）P. LEAGUE+ 新北國王季後賽首輪吞下2連敗，讓新竹街口攻城獅先聽牌，國王老將楊敬敏今天自責自己表現不佳，沒把球隊帶領好，坦言要扛下很多責任，接下來將盡快調整好。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新北國王為本季冠軍熱門勁旅，季後賽首輪遭遇到新竹街口攻城獅，在首戰吞敗後，今天第2戰也未能扳回一城，以91比99輸球，5戰3戰制系列賽以0比2落後，第3戰9日將移師國王主場新莊體育館交手。

國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，球隊在季後賽第2戰調整先發陣容和洋將組合，剛開賽一度領先，中間即使落後一段差距也能追上，「其實我們那段時間都可以表現得非常好，其他時間就好像兩支不同球隊，戰術執行問題，我們需要再調整」。

楊敬敏例行賽出賽29場，場均21.21分，外加4.86籃板、3.21助攻，為年度MVP熱門人選之一，但季後賽前2戰手感不佳，首戰11投4中，拿下13分，今天21投4中，進帳16分，投籃命中率不到2成，也是國王隊季後賽前2戰無法突圍原因之一。

楊敬敏不諱言，自己在季後賽前2戰表現不理想，「真的沒有把球隊帶領好，自己要扛下滿多責任，我覺得比賽就這樣，沒有誰可以保證我的狀況都可以一直維持地很好，遇到問題就要趕緊修正」。

楊敬敏不願為自身狀況不佳找藉口，他強調，面對接下來第3戰，會趕緊調整好狀況，並與隊友多做溝通。

談到如何激勵隊友，楊敬敏坦言，球隊系列賽處於落後，士氣多少受影響，他將先以身作則，調整好狀況，用實際行動說明。（編輯：管中維）1110605