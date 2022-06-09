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獅隊左投林子崴轉先發 為下半年做準備

2022/6/9 18:35
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（中央社記者黃巧雯新北9日電）中華職棒統一獅隊投手總教練林岳平今天表示，左投林子崴將轉為先發投手，為下半年做準備，接下來將逐步增加投球局數和用球數。

統一獅近期2名洋投羅昂、布雷克腳底板或腿部都出現不適，布雷克前一次登板為6月4日，羅昂則是5月31日之後就未再出賽。

統一獅隊今天作客新莊棒球場出戰富邦悍將，林岳平賽前接受媒體訪問，他分享近期投手布局，為讓洋投休息更充裕，明天將由投手潘威倫先發，預計11日由羅昂掛帥主投。

若上述2名洋投都無法輪值先發，林岳平指出，由於接下來賽事將越來越密集，目前在牛棚待命的柯瑞將是最後一步棋。

不過，林岳平也把目光轉向目前人在二軍的左投林子崴，他表示，原先希望先前受傷的林子崴，復出後能擔任牛棚投手，但後來觀察後發現，「林子崴投球型態和出賽回饋，都比較不適合中繼的角色」。

林岳平透露，林子崴下半年將轉為先發，現階段已開始朝先發調整，將逐步增加投球局數和用球數，若下半季一軍左投有狀況，隨時都可以由林子崴頂替。

另外，統一獅2日與洋砲羅薩解約，林岳平透露，目前還在持續尋找可以守一壘的洋砲，但他坦言，好的洋砲不好找。（編輯：管中維）1110609

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