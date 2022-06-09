楊敬敏谷底反彈飆23分 國王隊史季後賽首開胡

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（中央社記者龍柏安台北9日電）被逼到淘汰邊緣的新北國王，今天靠著本土王牌楊敬敏反彈攻下23分，包括在決勝第4節就挹注8分，率球隊111比93擊敗新竹街口攻城獅，在PLG季後系列賽追成1比2。

P. LEAGUE+聯盟今天由新北國王，在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅，這也是5戰3勝制系列賽的第3戰，前兩役客場吞敗的國王，回到主場後也找回狀態，第4節最多領先21分，隊史在季後賽首度開胡，也順利將戰線延長至第4戰。

「阿美族戰士」楊敬敏本季例行賽場均高達21.2分，不過進入季後賽陷入低潮，前兩戰平均僅攻下14.5分，且命中率也只剩25%，是球隊陷入苦戰的主因之一，而今天他20投11中，除攻下全隊次高的23分，另外還傳出12次助攻。

表現強力反彈，楊敬敏透露，有時太想去做好，反而造成反效果，所以這場比賽他沒多想，就是順其自然，而更讓他滿意的是，除了能夠得分，也能利用自己的破壞力去幫助隊友得分。

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楊敬敏承認，前兩戰自己的表現的確很不理想，也看了自己比賽影片，認為在進攻端上無論是自己還是隊友，都沒有很好的呼應和溝通，而他也說，光看數據也知道：「這一場比前兩場好很多」。

攻城獅總教練林冠綸強調，今天他們針對楊敬敏的防守並沒有出現什麼失誤，「阿敏本來就是一個很好的球員，今天他投進了很多高難度的投籃，我只希望他下一場不要投進這麼多高難度的球。」（編輯：陳仁華）1110609