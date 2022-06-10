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高中體總回饋離島偏鄉 胡劍峯盼更多學子接觸運動

2022/6/10 13:37
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（中央社記者龍柏安台北10日電）高中體總會長胡劍峯今天表示，體育不該只是運動，因此近年他們透過舉辦比賽把公益和環保意識導入，並利用舉辦聯賽盈餘回饋偏鄉與離島學校，盼讓更多學子透過運動強健體魄。

中華民國高級中等學校體育總會今天在體育署3樓大禮堂，舉行第6屆會長就職典禮，由桃園永平工商校長胡劍峯獲選連任，今天包括教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟，中華體總會長葉政彥等人都有出席。

林騰蛟在致詞時表示，高中體總成功帶起HBL高中籃球聯賽風潮，如今連HVL高中排球聯賽也成為炙手可熱的賽事，「我雖然沒有每場比賽都到現場，也會在電視機觀看。」

今年獲得連任的胡劍峯表示，過去3年體總每年都利用盈餘發出新台幣1000萬經費，補助籃、排、足、壘四大聯賽的偏遠地區與離島參賽學校，此外透過福又達生物科技公司協助，這2年共發出超過1000萬的獎助學金，就有150名HBL甲、乙級球員受惠。

胡劍峯認為，體育不該只是運動，除強健體魄外，更富有教育責任，因此近年舉辦賽事也融合公益與環保，希望藉由比賽傳遞這些概念。

在新的任期，胡劍峯也放眼未來，一方面將與贊助商持續合作，擴大獎助學金計畫，也盼望能協助基層教練持續增能，讓台灣的學生運動環境可以越來越好，並放眼國際。（編輯：陳政偉）1110610

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