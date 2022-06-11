宋嘉翔2安5打點 玉山盃青棒新北晉級冠軍戰

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玉山盃青棒賽4強新北市隊11日與台南市隊交手，新北市隊宋嘉翔（中）單場2安5打點，率隊以12比0、5局拿勝，晉級冠軍戰。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）玉山盃青棒賽4強新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊投打發揮，宋嘉翔單場2安5打點，率隊以12比0、5局拿勝、連兩年晉級冠軍戰，力拚2連霸。

111年玉山盃全國青棒錦標賽4強，新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊先發投手蕭齊開賽讓對手3上3下，2局有狀況，先投出四壞保送，1人出局後再投出保送退場，邱緯綸登板化解危機，沒有失掉分數。

新北市隊1局靠著2次四壞保送、1次觸身球保送，宋嘉翔適時安打，開賽就取得3比0領先，新北2局再起攻勢，單局5安、3保送，加上對手1次守備失誤，一口氣打了12人次，攻下8分大局，3局再靠著孫易磊二壘打送回團隊第12分。

新北市隊今天打線發揮，團隊敲出19支安打攻勢串聯，捕手宋嘉翔維持打擊好手感，1局敲出安打送回2分，2局敲出清壘三壘打，再送回3分，今天單場2安5打點。

新北市隊總教練周宗志表示，宋嘉翔維持高打擊率，他很早就確定要選秀的目標，這一年來做了很多的努力，也收到很大的效果，高一、高二的時候打擊揮空率高，這半年來穩定性明顯進步，對上球隊內的球速150公里的投手，擊球也可以很穩定，

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周宗志表示，今天先發投手蕭齊本來預計是第2場比賽先發，但賽前兩天調整狀況不好，選擇讓他再多休幾天，先前因為下雨休息了5天左右，中間有過1次牛棚，整體狀況好很多，今天第1局表現很好，第2局可能得失心太重，反而控球節奏亂掉。

新北市隊連兩年闖進玉山盃冠軍戰，上一屆玉山盃冠軍戰因雨最後與桃園市隊並列冠軍，新北市隊此次力拚連霸。（編輯：陳政偉）1110611