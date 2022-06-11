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邱緯綸練滑曲球當武器 玉山盃青棒登板化解危機

2022/6/11 13:28（6/11 13:46 更新）
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玉山盃青棒賽4強新北市隊11日與台南市隊交手，新北市隊投手邱緯綸（圖）登板救火化解危機，助球隊以12比0、5局拿勝晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 111年6月11日
玉山盃青棒賽4強新北市隊11日與台南市隊交手，新北市隊投手邱緯綸（圖）登板救火化解危機，助球隊以12比0、5局拿勝晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 111年6月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）玉山盃青棒賽4強新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊投手邱緯綸登板救火化解危機，幫助球隊以12比0、5局拿勝晉級冠軍戰，邱緯綸有左投優勢，新練滑曲球當武器、挑戰選秀。

111年玉山盃全國青棒錦標賽新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊先發投手蕭齊2局有狀況，1人出局、壘上有人時，邱緯綸登板中繼，製造雙殺化解失分危機，今天總計用5球投0.2局，沒被敲出安打、無失分。

新北市隊投打發揮，終場以12比0拿下勝利，總教練周宗志表示，邱緯綸升上高三後角色就一直是危機時登板，今天比賽開始前就有告訴他，有狀況隨時要上去，他的直球壓制性佳，滑球、變速球可以讓打者敲出滾地球的機會大，危機時就是需要這樣類型的投手。

邱緯綸今年4月打完U18東岸聯盟時確定要選秀，當時周宗志也有提到，邱緯綸有左投優勢，高二升上高三球速又往上提升，均速可以在142、143公里左右，最快球速約145公里左右。

邱緯綸表示，今天壘上有人登板，想著把球投到捕手要的位置、丟給打者打，不用出太大的力氣，危機登板讓想法簡單一點，但如果投先發就要考慮配速的問題。

邱緯綸變化球有滑球、變速球，3、4個月前傳接球時慢慢摸索、上網看影片，想要多練新的變化球種，新練成縱向的滑曲球，可以引誘打者揮空。（編輯：謝雅竹）1110611

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