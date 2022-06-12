玉山盃青棒新北擊敗桃園2連霸 取得U18組訓權

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽冠軍戰新北市隊林盛恩投7局僅被敲1安、投出完封勝，打線適時串聯搶分，終場以3比0擊敗桃園市隊，完成玉山盃2連霸，取得U18世界盃棒球賽組訓權，林盛恩為MVP。

111年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰今天在天母棒球場舉行，新北市隊與桃園市隊連2年交手。

新北市隊派出投手林盛恩先發，林盛恩總計用91球投7局，僅被敲出1支安打、投出5次三振、無失分，最快球速約148公里，直球均速146公里左右，球速雖然沒有發揮到最好，但好投壓制、率隊拿下冠軍。

新北市隊2局靠著孫易磊安打開啟攻勢、盜上二壘、觸身球保送，再靠著楊峻豪適時安打送回第1分，5局靠著劉俊緯適時安打送回第2分，6局邱鑫適時安打，再替球隊多添1分保險分。

新北市隊完成2連霸，總教練周宗志稱讚先發投手林盛恩表現100分，投到比賽中半段林盛恩腳有點抽筋，中間休息時防護員有幫他伸展，也有跟他說今天分數沒有拉開，要靠他撐著，但後面還是有準備投手，一有狀況就會換投。

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周宗志稱讚林盛恩表現亮眼，控球是能壓制的主因，今天直球速度雖然沒有特別突出，但直球、變化球的控制，有達到配球的效果，最後1局雖然守備有失誤，林盛恩也有受到好球帶影響心情，暫停上去安撫他的情緒，很開心他最後順利守住勝利。

此次玉山盃青棒賽為今年度青棒國手選拔賽，冠軍隊取得U18世界盃棒球賽和亞洲青棒錦標賽組訓權，賽後也會召開選訓會議，選出36人培訓名單。（編輯：張雅淨）1110612