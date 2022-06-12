PLG富邦勇士擊退夢想家 晉級總冠軍戰

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）P. LEAGUE+季後賽富邦勇士與福爾摩沙台新夢想家今天鏖戰至二度延長才分勝負，靠著辛特力攻下37分，與林志傑挺身而出，以119比111勝出，系列賽以3比1勝出，晉級總冠軍賽。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+衛冕軍富邦勇士在5戰3勝制季後賽首輪夢想家碰頭，勇士在客場拿下前2戰勝利後，第3戰移師主場台北和平籃球館吞敗，今天繼續在主場出戰夢想家，勇士調整洋將陣容，辛特力（Michael Singletary）改搭配瓊斯（Perry Jones III）。

夢想家首節靠著洋將布依德（Julian Boyd）、簡浩、林俊吉、成力煥在外線接力開火，共投進5記三分球，反觀勇士進攻效率不佳，團隊命中率僅35%，首節尾聲才靠著辛特力才投進全隊首顆三分球，追成22比28。

林俊吉次節持續在外線挹注火力，夢想家最多領先11分，勇士林志傑同樣在外線還以顏色，加上辛特力籃下接連得手，將差距縮小至5分。

次節還發生一段插曲，倒數56.21秒林志傑搶下籃板球後，林俊吉抄球被吹犯規，而林志傑隨後將球砸向地板，因此領到技術犯規，林志傑當場情緒相當激動，一度揮舞著雙手，場邊球迷也不停地鼓譟。

雙方易籃後，場上火藥味不斷，包括第3節夢想家吳永盛推人犯規後，辛特力隨即拿球頂向夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck），引發吉爾貝克不滿，雙方隊友趕緊拉開兩人。

勇士第3節後段靠著辛特力吹起反攻號角，林志傑最後33秒先是飆進三分球扳平比分，加上兩罰中一，前3節結束幫助勇士以68比67反超。

決勝節兩隊展開拉鋸戰，林志傑連續命中三分球，也讓現場氣氛嗨到最高點，夢想家靠著一度要回領先，吉爾貝克隨後在倒數1分39秒6犯離場，也為比賽埋下變數，而勇士洋將瓊斯關鍵時刻單手爆扣，追平比分，雙方形成89比89平手，進入延長賽。

雙方延長賽互有領先，李德威6犯畢業，夢想家再少1名禁區大將，林志傑再度在外線開火，但夢想家靠著布依德三分球，兩隊戰成103比103平手，再將比賽逼進二度延長。

富邦勇士在二度延長賽，靠著辛特力、林志傑聯手，以8分差勝出，勇士連2年躋身總冠軍戰行列。

勇士洋將辛特力此役表現最佳，繳出37分、18籃板、5助攻、3抄截，林志傑拿下27分，包括6記三分球，9籃板、5助攻、4抄截，也是勇士前進總冠軍戰的重要功臣。

夢想家洋將吉爾貝克此役攻下全隊最高25分、抓下15籃板，林俊吉貢獻23分、8籃板、9助攻。（編輯：管中維）1110612