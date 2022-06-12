U18世界盃棒球賽36人培訓名單出爐 火球男多

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玉山盃青棒賽12日落幕，由新北市隊（圖）拿下冠軍，賽後也選出U18世界盃36人培訓名單，總教練為2019年率台灣隊拿下世界冠軍的周宗志，預計19日在台東展開集訓。中央社記者謝靜雯攝 111年6月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽由新北市隊拿下冠軍，賽後也選出U18世界盃36人培訓名單，投手群包括林盛恩在內、火球男不少，總教練為2019年率台灣隊拿下世界冠軍的周宗志，預計19日在台東展開集訓。

111年玉山盃全國青棒錦標賽今天落幕，新北市隊以3比0擊敗桃園市隊、完成2連霸，也取得U18世界盃棒球賽組訓權，賽後召開選訓會議，並公布36人藍白對抗賽培訓名單。

此次玉山盃MVP林盛恩生涯最快球速可達154公里，另外投手群名單中穀保蕭齊與平鎮高中黃保羅、伍祐城、陽念希，以及白河商工尹柏淮、陽明高中舒治浩，最快球速都在150公里左右。

投手群還有李致霖（普門）、阮裕智（白河）、張峻瑋（穀保）、曾奕翔（鶯歌）、張元愷（大理）、林詔恩（平鎮）、黃玠瀚（成德）、王彥恩（平鎮）、邱緯綸（穀保）、蔡昊峻（麥寮）。

捕手4人，包括今年選秀被看好挑戰首輪的穀保家商主戰捕手宋嘉翔，另外還有吳柏萱（南英）、胡孟智（平鎮）、潘凱翔（羅東高工）。

內野手有同樣被看好在今年選秀首輪出線的黃勇傳（平鎮），另外還有楊峻豪（穀保）、林鉑濬（鶯歌）、黃劼希（穀保）、李以諾（普門）、王念好（北科附工）、劉俊緯（穀保）、林劭威（普門）、鄭俊瑋（麥寮）。

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外野手有穀保家商林佳緯、邱鑫、孫易磊，平鎮柯敬賢、陳致語，以及普門中學林楷峯；總教練為周宗志，王傳家為打擊教練，守備教練鄭志強，捕手及體能教練為楊孝承。

培訓隊預計19日在台東展開第一階段集訓，7月初會安排7場藍白對抗賽，遴選代表隊名單，台灣力拚U18世界盃連霸，比賽將於9月9日至18日在美國佛羅里達舉行，青棒代表隊預計提前9月2日赴美，與美國、加拿大、澳洲進行熱身賽，透過以賽代訓調整時差及熟悉國際賽強度。（編輯：陳仁華）1110612