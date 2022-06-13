台體李超力拚職棒機會 郭勇志讚：求知慾強烈
2022/6/13 14:45（6/13 15:11 更新）
台灣體大4年級投手李超（圖）熬過腰傷，13日參加中職第6隊台鋼雄鷹測試會，李超表示，無論順位好壞，都想進職棒拚看看。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日
（中央社記者謝靜雯高雄13日電）台灣體大四年級投手李超熬過腰傷，今天參加台鋼雄鷹測試會，母隊教練郭勇志十分讚賞李超，從不覺得比人弱，求知慾非常強烈，無論順位好壞，李超只想求一個踏上職棒舞台的機會。
台灣體大投手李超大學曾經有腰傷，休息200多天後，去年10月全國運動會棒球賽復出，代表台南市隊先發就投出好表現，完投9局失掉1分、拿下勝投，當時的教練許峰賓表示，李超的球速雖然不是很快，但直球尾勁不錯，變化球控制能力佳。
李超今年在全國成棒春季聯賽借將到台南市成棒隊，也投出不錯表現，總計4場先發出賽，投27局失掉10分（7分責失分），戰績1勝1敗，防禦率2.33。
李超去年其實就想要選秀，但怕又受傷，多準備了一陣子、持續加強投球機制和維持重量訓練，今年決定挑戰看看，也報名參加台鋼測試會，
母隊台體大教練郭勇志曾表示，李超4年來進步很多，是十分自律、求知慾望很高的球員，訓練戰戰兢兢，非科班出身的球員態度很難得，不會覺得比人家差，也一直鼓勵他，不如人家就要花更多的心思努力，才有辦法跟人家抗衡，他都聽得進去。
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郭勇志看好子弟兵，認為李超在大學隊投手中算是不錯的球員，之前養傷時一直想要衝、有幫他踩煞車，告訴他未來才是重點，他比較欠缺的是比賽經驗，也希望他每個階段觀察力都要再更敏銳。
李超表示，郭勇志和富邦悍將隊投手江國豪都有鼓勵他，有機會挑戰中職選秀的話，順位好當然最好，如果不如預期也會想進職棒拚看看，「職棒的環境設備和資源，都值得我去一探究竟。」（編輯：卞金峰）1110613
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