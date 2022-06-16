戴資穎3局拍落王苑力 晉級印尼公開賽8強

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戴資穎（圖）在印尼羽球公開賽女單次輪，以15比21、21比16、21比9逆轉擊敗美籍華裔女將王苑力，晉級8強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北16日電）首局先失的壓力，沒對東京奧運女單銀牌得主戴資穎造成太多影響，她在印尼羽球公開賽女單次輪，以15比21、21比16、21比9逆轉擊敗美籍華裔女將王苑力，晉級8強。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。

印尼公開賽今天共有3組台灣人馬出賽，不過包括東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，以及世界排名第4的台灣一哥周天成，都紛紛中箭落馬，所幸碩果僅存的戴資穎，在逆勢中依舊開出紅盤。

世界排名第2的戴資穎，上個月才在泰國公開賽奪得本季首冠，而她生涯過去和王苑力交手3次，戴資穎都是贏家，且全以直落二橫掃獲勝。

今天戰局有些出人意料，戴資穎首局一度以4比10落後，雖然隨後她成功將比分追成14比14平，沒想到接下來對手拉出一波7比1攻勢，戴資穎意外以15比21棄守。

所幸戴資穎很快回穩，次局戰況雖一度呈現膠著，戴資穎在10比8領先之際，靠著8比2攻勢拉開差距，也提前奠定勝基，讓她以21比16扳回一成。

決勝局戴資穎不再留情，開賽就用13比2攻勢海放對手，在大幅領先優勢下，最終再以21比9擺平對手，順利挺進8強。

戴資穎下一輪對手，將是泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）與丹麥女將傑克斯菲德（Line Kjaersfeldt）之間的勝方。（編輯：方沛清）1110616