獅隊羅昂先發左腳「喀」一聲 赴醫院檢查

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中華職棒統一獅隊17日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊派出洋投羅昂（前）先發，2局面對首名打者林益全，林益全敲出一壘方向滾地球，羅昂下丘補位時疑扭傷左腳退場，將先到醫院檢查。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一獅隊目前防禦率、勝投王羅昂今天先發出賽，2局面對林益全打席，下丘守備時疑似左腳扭傷，直接退場、由防護員陪同去醫院進一步檢查。

中華職棒統一獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊派出羅昂先發，羅昂今天賽前本季7場先發出賽拿下6勝、維持不敗，總計投46.2局失掉9分責失分，防禦率1.74，暫居聯盟勝投王、防禦率王。

羅昂今天首局依序讓悍將隊打者敲出中外野方向飛球、三壘方向飛球出局，再三振范國宸，讓打者3上3下，2局面對首名打者林益全，林益全敲出一壘方向滾地球，羅昂下丘補位時疑似扭傷左腳退場。

獅隊回報，羅昂表示有聽到左腳「喀一聲」，目前會先到醫院檢查．羅昂傷退，由施子謙緊急登板接手。（編輯：張芷瑄）1110617