獅隊羅昂左腳底腫起下二軍 20日赴大醫院檢查

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中職統一獅隊洋投羅昂17日出賽左腳不適傷退，18日下放二軍，目前左腳底腫起，走路都不方便，本日賽前治療完之後就會直接下台南，20日安排到大醫院檢查。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職統一獅再添傷兵，總教練林岳平表示，投手羅昂昨天先發左足底不適，走路都不方便、腳已腫起來，今天下二軍；少了羅昂這個重要先發投手戰力，林岳平苦笑：「遇到了、沒辦法」。

中華職棒統一獅隊陣中倚重先發投手戰力羅昂，昨天對富邦悍將隊先發，2局面對林益全打席，下丘守備補位時左腳不適、一跛一跛的走退場，昨天賽後林岳平就表示，是用到之前的舊傷，類似足底筋膜炎的狀況，感覺不太理想。

林岳平今天賽前表示，羅昂今天就會下放二軍，現在腳已經腫起來了，走路都不方便，主要是怕舊傷的範圍又擴大、或者是有撕裂傷，但因為六、日只有門診，今天賽前治療完之後就會直接下台南，20日安排到大醫院檢查。

羅昂目前為止本季一軍先發出賽8場，戰績6勝、沒有敗績，總計投47.2局失掉10分（9分責失分），防禦率1.70，暫居聯盟防禦率和勝投王。

上半季爭冠關鍵期、重要先發投手戰力受傷，林岳平只能苦笑：「遇到了、沒有辦法」，下週與目前戰績排名首位的樂天桃猿隊還有2場對戰，而先發投手怎麼安排，林岳平只表示：「過完這週再來想」。（編輯：張芷瑄）1110618