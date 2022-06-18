曾峻岳首度連3天登板後援 投球策略變得不同

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中職富邦悍將隊後援投手曾峻岳（右）連3天與統一獅隊比賽都後援登板，18日面對首名打者被敲出安打，但接著連飆3次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，他也拿下個人本季第8次救援成功。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職富邦悍將隊投手曾峻岳連3天登板後援、是生涯首次，曾峻岳今天投1局飆3K、無失分，拿下救援成功，他也有所轉變，陣中學長林琨笙提醒，改變投球策略、收到不錯的成效。

中職富邦悍將隊後援投手曾峻岳連3天與統一獅隊比賽都後援登板，今天面對首名打者被敲出安打，但接著連飆3次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，悍將以6比4拿下近期3連勝，曾峻岳也拿下個人本季第8次救援成功。

曾峻岳表示，雖然是中職生涯首次連3天登板後援，但感覺力量沒有太大的落差，去年可能連2場出賽就會感覺身體上有點疲勞。

今年開季球隊戰績不理想，曾峻岳表示，剛開始大家有點綁手綁腳的，自己上場投球壓力也會比較大，但現在有感受到大家放得比較開，會隨時做好準備，登板幫助球隊守住勝利。

曾峻岳近幾場比賽展現K功，近5場出賽投5.2局投出10次三振，他透露投球策略有改變，以前會一直想要催球速，但陣中學長、捕手林琨笙有提醒，一直催球速隔天容易疲勞，現在變化球投得比較多。

曾峻岳目前救援成功數排名第3，聯盟本季救援王目前是樂天桃猿隊洋投豪勁（14次），談起救援成功數，曾峻岳表示不會去想，球隊贏球最重要。（編輯：張芷瑄）1110618