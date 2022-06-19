T1雲豹20日開訓 劉嘉發首重球員基本功

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹明天將在林口運動中心正式開訓，總教練劉嘉發今天表示，帶兵重視場上的基本動作及觀念，接下來將利用休季期間修正上季缺失。

T1聯盟元年賽季雲豹例行賽以第5名作收，並在季後挑戰賽不敵台灣啤酒英熊，無緣晉級，雲豹14日公布首波戰力補強，網羅身高206公分中鋒劉元凱助陣。

距離球季結束不到1個月時間，雲豹明天將在林口運動中心開訓，劉元凱也將加入訓練，球團今天發布新聞稿引述劉嘉發說法，他表示，教練團會更注重訓練內容，尤其自己個人執教想法就是重視基礎，要奠定基礎才能有後續好的比賽內容，對球員未來才會有不少幫助。

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劉嘉發分享開訓後訓練計畫，他說：「現在規劃早上讓球員們自主訓練，晚上進行團練，團練會針對腳步、傳接球姿勢、防守觀念等，細部做調整。」

為迎接新賽季，雲豹將持續進行補強，劉嘉發透露，重點應該會放在補強1號位（控球後衛）與4號位（大前鋒），集訓期間待球隊各方面到位後，就等洋將來台進行隊形陣容整合，期待第2季能進步、打出更好的成績。（編輯：張雅淨）1110619