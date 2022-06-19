陳文杰3打點兄弟搶勝 獅與桃猿勝差拉大

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中職統一獅隊與中信兄弟隊19日交手，中信兄弟陳文杰（圖）單場1安3打點，助隊以5比4拿勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊上半季拚戰績關鍵期，傷了主力野手陳傑憲打起來更吃力，中信兄弟陳文杰今天單場3打點，獅隊以4比5吞下4連敗，另一場比賽樂天桃猿隊拿勝，賽後與桃猿勝差又拉開至3.5場。

中華職棒統一獅隊上半季拚戰績關鍵期，先前一度追上聯盟戰績排名第一的樂天桃猿隊，但近期又出現傷兵，陣中最穩的先發洋投羅昂受傷下二軍，主力野手陳傑憲腰部不舒服，今天也沒有出賽。

獅隊今天回到主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，先發投手古林睿煬1局就有狀況，1人出局後被林書逸敲出安打、盜上二壘，再被詹子賢敲出安打先掉1分，詹子賢也盜上二壘，再被許基宏安打、盜壘及陳文杰安打再掉2分。

古林睿煬今天5局續投，連續投出3次四壞保送，1個出局數沒有抓到退場，楊孟沅接手中繼被敲出高飛犧牲打失掉1分，又被敲出滾地球再掉1分，這2分都要記在古林睿煬身上。

獅隊2局靠著鄭鎧文、高國慶、陳重羽接連安打先追回1分，4局靠著觸身球保送、鄭鎧文二壘打、高國慶再補上二壘打，送回2分，一度3比3扳平比數。

兄弟5局拿下2分，獅隊7局再靠著胡金龍適時安打再拿1分，但攻勢沒有延續、獅隊吞下敗仗。

獅隊投手古林睿煬用89球投4局，被敲出7支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉5分都是責失分，吞下個人本季第3敗。兄弟隊野手陳文杰今天單場1安3打點、獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1110619