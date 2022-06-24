陳柏毓小聯盟先發4.2局4責失吞敗 鄭宗哲敲雙安

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓、野手鄭宗哲今天同場出賽，陳柏毓先發投4.2局失掉4分責失分、承擔敗投，鄭宗哲今天單場敲2安都是長打，海盜終場以7比9不敵藍鳥隊。

美國職棒小聯盟1A賽事匹茲堡海盜隊今天與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓前2局雖然有被敲出安打，但力守不失分。

陳柏毓3局被首名打者敲出二壘打、犧牲觸擊跑者上到三壘，再被敲出高飛犧牲打失掉1分，4局雖然保送首名打者，但接著讓打者敲出雙殺打、再被敲出右外野方向高飛球出局。

陳柏毓5局有狀況，2人出局後先發被敲出安打、投出保送，接著連續被敲4支安打、加上隊友守備失誤，一口氣失掉4分，5局沒有投完提前退場。

陳柏毓今天總計75球投4.2局，被敲出8支安打，投出2次三振，失掉5分（4分責失分），吞下個人本季第6敗，賽後防禦率5.30。

海盜隊野手鄭宗哲今天先發扛3棒、守游擊，1局吞下三振，3局選到四壞保送，6局敲出二壘打，7局再敲出單場第2支二壘打，9局敲出游擊方向滾地球出局。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打都是長打，選到1次保送、吞下1次三振，有2得分，連兩場出賽敲安，賽後打擊率2成58。（編輯：陳政偉）1110624