T1海神成軍就奪冠 澳籍教頭喬伊斯獲年度最佳教練

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣運彩xT1聯盟今天公布元年各項個人獎得主名單，今年率領新成軍的高雄全家海神在例行賽登上龍頭，季後賽也以5連勝封王，海神隊澳洲籍總教練喬伊斯則獲選年度最佳教練。

來自澳洲、現年62歲的喬伊斯（Brendan Joyce），過去曾是澳洲國家隊教練，共3度率領國家隊出征奧運，在澳洲職籃也有奪冠經驗，執教功力深厚，本季他率海神在例行賽繳出23勝7負亮眼戰績，並在季後賽未嘗敗績，一路連勝封王。

個性嚴謹的喬伊斯，場上紀律嚴明，要求球員做到最好，絕不輕易妥協，但私底下的喬伊斯卻親和力十足，待人和藹可親，深受球員愛戴，也獲得不少球迷喜愛。

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喬伊斯透過球團新聞稿表示，他對球隊感到自豪，因為所有人都非常努力，因此他們才有成功的機會，他並強調：「放眼整個籃球生涯，這座獎項同樣意義非凡。」

首次來台帶兵就拿下聯盟總冠軍，喬伊斯沒有居功，他認為球員的表現傑出，也讓他引以為傲，他不忘感謝海神球團全體團隊，也透露這季的成功經驗及這座總冠軍，都是他籃球生涯中的重要篇章，「非常榮幸能獲得肯定。」（編輯：張芷瑄）1110624