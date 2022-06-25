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阿根廷五千名孩童齊聚 為球王梅西歡唱生日快樂

2022/6/25 14:55（6/25 16:03 更新）
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯25日專電）阿根廷球王梅西6月24日迎來35歲生日。梅西的故鄉、阿根廷大城羅薩里奧（Rosario）當天有5000名孩童齊聚一堂，為梅西大聲獻唱生日快樂，全國各地也有民眾自動自發為梅西慶生。

阿根廷公共體育電視台「梅西世界」（Mundo Leo）節目特別企劃梅西生日驚喜，集結梅西（Lionel Messi）家鄉羅薩里奧的兒童管弦樂團和小朋友，在著名觀光景點國旗紀念碑，一起為梅西慶祝35歲生日。

梅西世界（Mundo Leo）是一檔於2013年開播的電視節目，致力於探討梅西與足球結緣後，一路邁向傑出足球員的歷史，並分析他在阿根廷、西班牙及其他地方的發展。

在阿根廷各地，也有許多學校的學生帶著蛋糕到學校為梅西慶生。

6月5日，阿根廷與愛沙尼亞在西班牙班普羅納（Pamplona）進行友誼賽，阿根廷以5比0大勝，當家足球巨星梅西獨進5球，成為在歐冠盃、國際賽都曾單場獨進5球的史上第1人。當月壽星梅西提前用精湛球技回饋球迷。

號角報（clarin）報導，梅西自從成為職業足球員以來的18個生日中，其中有15個生日都是在賽事中度過。今年因卡達世足賽延期，讓梅西有機會休息度假，在家人及阿根廷國家隊戰友陪伴下慶生。

在梅西生日當天，他的妻子羅庫佐（Antonella Roccuzzo）曬出梅西與家人的照片，為他送上生日祝福。羅庫佐寫道：「生日快樂我的愛，不能再愛你更多了！」

南美足球總會（CONMEBOL）主席多明戈斯（Alejandro Domínguez）祝福梅西憑藉過人天賦和領導力再次領導阿根廷在卡達世足賽大放異彩。

梅西魅力不只在阿根廷讓全民與有榮焉，全球都為這一位足壇巨星祝賀。阿根廷國家通訊社泰蘭社（Telam）報導，在印度的球迷們身著梅西相關球衣，歡聚一堂放煙火、切蛋糕，為梅西慶生。（編輯：周永捷）1110625

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