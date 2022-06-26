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高國慶猛打賞 刷新林仲秋史上最老單場4安紀錄

2022/6/26 20:28（6/26 20:51 更新）
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中華職棒統一獅隊26日與樂天桃猿隊交手，獅隊老將高國慶（圖）前6局打完就敲出4支安打，以43歲又263天年紀，刷新林仲秋中職最老單場4安猛打賞紀錄。中央社記者張新偉攝 111年6月26日
中華職棒統一獅隊26日與樂天桃猿隊交手，獅隊老將高國慶（圖）前6局打完就敲出4支安打，以43歲又263天年紀，刷新林仲秋中職最老單場4安猛打賞紀錄。中央社記者張新偉攝 111年6月26日
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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中華職棒統一獅隊老將高國慶今天與樂天桃猿隊交手，前6局打完就敲出4支安打，以43歲又263天年紀，刷新林仲秋中職最老單場4安猛打賞紀錄。

中華職棒統一獅隊作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，高國慶先發打7棒、守一壘，2局敲出中外野方向安打，4局再敲出中外野方向安打、盜上二壘。

高國慶5局敲出右外野方向安打，6局敲出個人單場第4安，也是右外野方向安打，連4打席敲安，比賽6局還沒打完就完成猛打賞。

比賽前6局打完，高國慶已經敲出4安、貢獻1分打點、跑出1盜，以43歲又263天年紀，成為中職史上最老單場4安猛打賞打者，原紀錄為2001年4月22日、林仲秋效力興農牛隊時單場敲4安，當時年紀為42歲又211天。（編輯：管中維）1110626

中華職棒統一獅隊老將高國慶（圖）26日在與樂天桃猿隊的比賽，以43歲又263天年紀，刷新林仲秋中職最老單場4安猛打賞紀錄。中央社記者張新偉攝 111年6月26日
中華職棒統一獅隊老將高國慶（圖）26日在與樂天桃猿隊的比賽，以43歲又263天年紀，刷新林仲秋中職最老單場4安猛打賞紀錄。中央社記者張新偉攝 111年6月26日
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