葉子然拚挑戰中職機會 前輩指點揣摩林立動作

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台灣體大內野手葉子然（圖）升上大學後，重訓輔助長打能力提升，27日參加中職新人球員測試會，他表示職棒一直是目標，希望可以把棒球當作職業、挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年6月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台灣體大內野手葉子然升上大學後，重訓輔助長打能力提升，揣摩樂天桃猿隊野手林立打擊動作，希望可以成為站上場就讓投手、守備有壓力的打者，今天參加測試會，希望有挑戰職棒機會。

野手葉子然畢業於青棒強權穀保家商，升上大學（台灣體大）後各方面都有進步。葉子然今天參加中職新人球員測試會，4次打擊機會沒有敲出安打，他表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關係，都沒有地方練球，今天的表現在預期之內。

葉子然目前大三，他自評剛升上大學心態還不夠成熟，最近比較多穩定上場的機會，對比賽的理解能力有提升，今年春季聯賽預賽表現滿穩定的，一直希望可以提升長打能力，春季聯賽前半段也有達成目標，可惜複賽因為有接觸確診者沒能參與。

葉子然表示，台灣體大的球隊教練、體能訓練師在重量訓練上給了很多觀念，有些人升上大學會迷茫，還好有教練不斷提醒，自己在爆發力、體能、體態和力量上都有很大的變化；葉子然高中守備位置是游擊，大學以一壘、三壘為主。

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曾有職棒退役前輩看到葉子然的打擊姿勢，覺得跟樂天桃猿隊打者林立動作類似，葉子然身材也屬於瘦高型，建議他可以多揣摩林立的打擊型態，成績可能可以再提升。葉子然也以林立為目標，雖然身材不魁梧，但站上場就可以給投手和守備有壓力。

21歲的葉子然今年有報名參加台鋼雄鷹測試會、中華職棒新人測試會，他表示職棒一直是目標，在高中之前覺得職棒遙不可及，高中之後越來越有信心，也希望可以把棒球當作職業、挑戰中職選秀，但如果3年內沒有機會，可能就會往業餘發展。（編輯：張雅淨）1110627