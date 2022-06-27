PLG富邦勇士2連霸 辛特力蟬聯MVP

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（中央社記者黃巧雯新竹27日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士今天總冠軍戰第5戰以108比104擊敗新竹街口攻城獅，系列賽以4比1勝出，完成2連霸，洋將辛特力封王戰轟下破紀錄的43分，順利蟬聯總冠軍戰MVP。

頂著上季總冠軍戰MVP光環的辛特力（Michael Singletary），為勇士本季重要爭冠班底之一，他本季例行賽出賽22場，場均21.86分、11.77籃板、4.59助攻，3項數據都較上季成長，且都是全隊之最。

辛特力進入季後賽後，無論整體投籃或三分球命中都較例行賽成長，而他對於球隊貢獻，不僅反映於個人亮眼數據，他還擅長帶動球隊氣氛，並鼓勵陣中年輕球員適時挺身而出。

辛特力今天攻下43分、13籃板，其中第5戰得分締造總冠軍戰單場得分最高紀錄，連2年獲選總冠軍戰MVP。

對於改寫總冠軍戰單場得分紀錄，辛特力賽後記者會接受媒體聯訪時表示：「隊友們都在對的地點和時間點找到我，個人數據是一回事，重點是拿下冠軍。」

談到連2年奪得總冠軍戰MVP殊榮，辛特力認為，這是很棒的獎項，很開心能幫助球隊拿下2連霸，且再次獲得總冠軍戰MVP。（編輯：陳仁華）1110627