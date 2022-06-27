與現場球迷分享奪冠喜悅 林志傑：這一冠意義大

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（中央社記者黃巧雯新竹27日電）富邦勇士去年因疫情獲裁定提前封王，讓球星林志傑感到有點可惜，而勇士今天在滿場球迷面前拋下彩帶，完成2連霸，林志傑開心地說，這座冠軍對他而言意義很大。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+總冠軍戰採7戰4勝制，富邦勇士今天第5戰在攻城獅主場新竹縣體育館以108比104力退攻城獅，以4比1封王，完成2連霸。

談到這一季，林志傑賽後接受媒體聯訪時坦言，非常不容易，從開季到現在，傷兵和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，導致狀況起起伏伏，儘管晉級季後賽，仍不被外界看好。

能拿下2連霸，林志傑歸功球迷的支持，帶給球員們更多動力，進而打出很好的比賽。

40歲還能拿下冠軍，林志傑坦言，真的沒想到，而他主要就是持續努力、堅持訓練，保持最好的狀態。

林志傑表示，去年以裁定方式奪冠，未能與球迷分享喜悅，讓他覺得很可惜，今年可以和現場球迷拿下這座冠軍，對他而言意義很大。

談到規劃再打幾年，林志傑並未明說，他表示，今年目標有達成，接下來想先放鬆一下、釋放壓力，「先不去考慮這些，好好陪家人，再規劃一下」。（編輯：林治平）1110627