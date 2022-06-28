羅曼任悍將投手教練 再度來台心情像回娘家

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中華職棒富邦悍將新任外籍投手教練羅曼（Orlando Roman）過去球員時期就曾在中職打球，這次再度來台，他28日形容心情像是回娘家。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月28日

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）中華職棒富邦悍將新任外籍投手教練羅曼，過去球員時期就曾在中職打球，這次再度來台，他今天形容心情像是回娘家，加上陣中也有認識的球員、教練，讓他相當興奮。

富邦悍將日前補強教練團，延攬新外籍投手教練羅曼（Orlando Roman）加入教練團陣容，而羅曼選手時期在美職體系，曾在2006年上到大都會3A，他在2010年首度來台加入中職兄弟象隊，2012年轉戰日本職棒養樂多燕子，2016年重新回到中職，先後效力Lamigo桃猿、中信兄弟，後來在2019年世界棒球12強賽後結束選手生涯，專心轉任教練職務。

羅曼今天接受媒體視訊訪問時表示，隔離期間持續關注悍將比賽，發現陣中投手球速不錯，且年輕投手具備潛力。

談到投手江少慶，羅曼透露，之前在世界棒球12強賽就對江少慶滿有印象，他認為，儘管江少慶年輕，但投球型態卻相當成熟，未來將為中職帶來正面影響。

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羅曼這次回鍋中華職棒，身分從選手變成教練，他帶著興奮心情回到台灣，他表示，由於陣中部分球員或教練，過去就曾對決過或當過隊友，因此並不陌生，反而滿像回娘家的感覺，而台灣小吃也擄獲他的心，特別是牛肉麵，近期成為他必點美食。

羅曼表示，這次來台希望能傳承自身經驗，協助投手群發揮得更好，接下來有機會的話，也會向球隊推薦認識的洋將，以提升球隊戰力。（編輯：陳仁華）1110628