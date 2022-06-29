小威溫布頓首輪遭法國新秀拍落 拚美網東山再起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦28日綜合外電報導）美國名將小威廉絲今天在溫布頓網賽首輪以5比7、6比1、6/7（7/10）不敵法國非種子選手哈莫妮譚，在缺陣1年後的首場女單比賽吞敗，但她說無退休打算，還想繼續拚美網。

哈莫妮譚（Harmony Tan）賽後接受採訪時說：「我的第一場溫布頓網賽，真是令人驚喜，太令人驚喜。」

今天的球賽於傍晚舉行，在溫布頓（Wimbledon）7度奪下女單冠軍的小威廉絲（Serena Williams）走進中央球場時，受到現場觀眾熱烈歡迎，但她看起來有點生疏，第一個發球局就遭到破發。

小威今天表現遠不及她巔峰時期，體能顯然欠佳。她第4局回過神，在現場球迷支持下破發，將比數扳成2比2。

之後兩人互破發球局，世界排名115的哈莫妮譚第11局再度成功破發後力保鎮定，最後以7比5拿下第一盤。

23度拿下大滿貫賽單打金盃的小威，第2盤第2局破發後，一路壓迫對手，終以6比1拿下這盤，扳回一城。

在決定勝負的第3盤，小威率先破發，但哈莫妮譚不甘示弱，將比數扳成3比3。

第9局小威再度破發，振臂疾呼，但之後卻欲振乏力。

第3盤打到第12局時，小威在自己的發球局面臨對手一個賽末點，但以正手截擊化解威脅，將比賽逼進搶7。

此時兩人已鏖戰3個多小時，小威集中火力，在搶7局拿下前4分先聲奪人，但她的法國對手也不是省油的燈，贏得接下來的5分超車拿下優勢。

在對手第2個賽末點威脅下，小威看起來上氣不接下氣，找不到手感，最後吞敗。

24歲的哈莫妮譚賽後說：「我現在好激動。她是超級巨星。我小時候在電視上常看她比賽。」

「當我看到籤表時，我真的嚇到了。她是個這麼知名的傳奇人物，我覺得如果我可以拿下1局、2局，就算是真的很厲害了。」

12個月前，小威因傷退出溫布頓首輪比賽，淚灑球場。這1年期間她不曾挑戰過女子單打比賽。

外界一直懷疑這位前世界第一的好手是否會重返網壇，而她這1年來因毫無動靜，世界排名已跌落至第1204。

然而，她上週在伊斯特本國際網賽（Eastbourne International）與突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）搭檔打女雙，為本屆溫網熱身。

小威上一次在溫網女單奪冠已經是6年前的事，但2018、2019年都闖進過決賽。

40歲的小威今年是持外卡參賽，生涯大滿貫單打冠軍數一直保留在23座，遲遲無法奪下追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）史上紀錄的第24座金盃。

在溫布頓暴冷吞敗後，小威今天不理會任何退休傳聞，堅稱她還是「興致勃勃」，之後還想拚美國公開賽。

小威說：「美網是我贏得第一個大滿貫賽的地方，超級特別。我當然有很大的動力想打得更好，在自己的國家比賽。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110629