大谷翔平5.2局無失分飆11K奪第7勝 天使擊退白襪

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（中央社安那罕29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平今天在主場出戰芝加哥白襪，他主投5.2局無失分且賞對方11次三振，率天使以4比1贏球，並拿下個人本季第7場勝投。

大谷翔平今天打擊靜悄悄，3打數沒安打，但獲得一次保送，所幸有隊友火力支援，重砲楚勞特（Mike Trout）敲出二壘安打掃進1分打點，瑞吉福（Luis Rengifo）則有兩分全壘打相挺，讓天使在與白襪系列賽中拿下3戰2勝成績。

大谷翔平在近期2場先發中已投出24次三振，並於過去3場先發中沒有失掉任何分數，將他的連續無失分局數擴大到21.2局。他最近一次失分是在6月9日出戰波士頓紅襪的第5局。

27歲的大谷翔平在近期4場先發拿下4勝0敗，主投26.2局僅失1分，防禦率0.34，並送出36次三振和6次保送。整體來看，大谷翔平在今年賽季的13場先發中有5場沒有掉分。

大谷翔平今天先發被對手敲出5支安打並投出1次保送，在6局上三振白襪打者席茨（Gavin Sheets）後被換下場，他在這場比賽用球數是本季最高的108球。

白襪全場打出7支安打，其中阿布瑞烏（Jose Abreu）囊括4安。白襪得到的唯一分數是天使奉送，羅伯特（Luis Robert）在8局上因天使遊擊手維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）失誤上壘，之後又因天使後援投手泰普拉（Ryan Tepera）暴投而跑回本壘得分。

天使守護神伊格禮夏斯（Raisel Iglesias）9局上登場，沒有讓白襪攻下任何分數，笑納個人本季第15次救援成功。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110630